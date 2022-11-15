Малком прокомментировал непопадание в заявку сборной Бразилии на ЧМ-2022

Нападающий «Зенита» Малком высказался о непопадании в итоговую заявку сборной Бразилии на чемпионат мира в Катаре.

«У Бразилии очень сильная сборная, главный тренер выбрал своих лучших игроков. Порой мы можем не соглашаться с его решением, но он именно тот, кто делает выбор и принимает на себя ответственность. Бразильцы едут на ЧМ в очень хорошем составе и, надеюсь, принесут всем нам много радости», — цитирует Малкома «Чемпионат».

Пресс-служба национальной команды Бразилии огласила заявку на чемпионат мира. В список попали 26 футболистов. Футболисты «Зенита» в заявку не попали.

На чемпионате мира команда Бразилии сыграет в группе G вместе со Швейцарией, Сербией и Камеруном.

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар признался, что мечтает выиграть чемпионат мира 2022 года в Катаре.