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Малком прокомментировал непопадание в заявку сборной Бразилии на ЧМ-2022

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Нападающий «Зенита» Малком высказался о непопадании в итоговую заявку сборной Бразилии на чемпионат мира в Катаре.
Малком прокомментировал непопадание в заявку сборной Бразилии на ЧМ-2022
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«У Бразилии очень сильная сборная, главный тренер выбрал своих лучших игроков. Порой мы можем не соглашаться с его решением, но он именно тот, кто делает выбор и принимает на себя ответственность. Бразильцы едут на ЧМ в очень хорошем составе и, надеюсь, принесут всем нам много радости», — цитирует Малкома «Чемпионат».

Пресс-служба национальной команды Бразилии огласила заявку на чемпионат мира. В список попали 26 футболистов. Футболисты «Зенита» в заявку не попали.

На чемпионате мира команда Бразилии сыграет в группе G вместе со Швейцарией, Сербией и Камеруном.

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар признался, что мечтает выиграть чемпионат мира 2022 года в Катаре.

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