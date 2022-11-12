Неймар признался, что мечтает выиграть ЧМ-2022

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар признался, что мечтает выиграть чемпионат мира 2022 года в Катаре.

«Я мечтаю выиграть чемпионат мира. С детства представлял, что держу кубок мирам, и у меня есть ещё одна возможность попытаться сделать это в Катаре. Надеюсь, в конце турнира я улыбнусь», — приводит слова Неймара 101 Great Goals Неймара.

Также нападающий рассказал о подготовке к предстоящему турниру.

«Важно хорошо подготовиться к чемпионату мира, быть на 100% готовым физически и морально. Подготовка к этому турниру идёт лучше, чем обычно, потому что она приходится на середину сезона, когда футболисты в лучшей физической форме. Футболисты могут устать к концу сезона, поэтому я думаю, что уровень предстоящего чемпионата будет очень высоким», — сказал он.

ЧМ-2022 в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Бразилии на групповом этапе сыграет с командами Камеруна, Сербии и Швейцарии.

Ранее главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт выступил против использования игроками социальных сетей во время чемпионата мира 2022 года в Катаре.