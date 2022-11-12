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Саутгейт выступил против использования игроками соцсетей во время ЧМ-2022

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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт выступил против использования игроками социальных сетей во время чемпионата мира 2022 года в Катаре.
Саутгейт выступил против использования игроками соцсетей во время ЧМ-2022
  • AP

«Я всегда советую футболистам не использовать соцсети слишком часто, однако это мир, в котором они живут. Футболисты — молодые люди, которые живут своей жизнью в соцсетях», — приводит слова Саутгейта Sky Sports.

При этом тренер отметил, что надо позволить игрокам принимать решение самостоятельно.

«Пока вы можете рационализировать это и не позволять этому влиять на ваше настроение, всё в порядке», — сказал он.

ЧМ-2022 в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Англии на групповом этапе сыграет с командами Ирана, США и Уэльса.

Ранее главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на невызов нападающего команды Роберто Фирмино в состав сборной Бразилии на ЧМ-2022 в Катаре.

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