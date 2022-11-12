Клопп назвал личным ударом невызов Фирмино в сборную Бразилии

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на невызов нападающего команды Роберто Фирмино в состав сборной Бразилии на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

«Это стало для меня ударом. Сборная Бразилии невероятно хороша и талантлива, если может не брать такого футболиста, как Бобби. Безумие», — цитирует Клоппа The Telegraph.

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее сборная Бразилии огласила заявку на ЧМ-2022.