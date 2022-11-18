Остановить неудержимых: что может помешать Бразилии выиграть ЧМ-2022 в Катаре

Сборная Бразилии в статусе главного фаворита подходит к чемпионату мира по футболу 2022 года. Пентакампеоны располагают одним из сильнейших составов среди участников турнира, а их лидер Неймар демонстрирует феноменальную продуктивность по ходу сезона и подходит к турниру в отличной физической форме. Однако даже суперзвёздная команда не застрахована от провала. Что может помешать подопечным Тите завоевать трофей в Катаре — в материале RT.

Бразилия — главный фаворит ЧМ?

В преддверии чемпионата мира эксперты традиционно составляют список фаворитов. Чаще всего в их число включают действующих обладателей трофея французов, располагающих звёздным подбором исполнителей немцев и англичан, а также аргентинцев, ведомых демонстрирующим удивительную продуктивность в нынешнем сезоне Лионелем Месси. Но абсолютное большинство сходится во мнении, что главным претендентом на золото является команда Бразилии.

Пентакампеоны не только собрали один из самых мощных составов среди всех участников, но и регулярно демонстрируют его силу на поле. В последних 28 матчах они одержали 23 победы, четыре раза сыграли вничью и лишь однажды уступили. Причём сразу 17 выигранных встреч пришлись на отборочный турнир к мундиалю, который «селесао» завершили в ранге единоличного лидера.

Можно было бы ожидать, что триумфы расслабят Бразилию и приведут её к повторению истории 2006 года, когда действующие чемпионы мира прибыли в Германию недостаточно мотивированными и сложили с себя полномочия уже в четвертьфинале. Но сейчас об этом не может идти речи. Во-первых, нынешнее поколение футболистов пока не добилось крупного успеха на международной арене и до сих пор голодно до трофеев. Во-вторых, совсем недавно они испытали горечь поражения, что наверняка поможет им сохранить боевой настрой в Катаре.

Прошлым летом подопечные Тите с минимальным счётом проиграли Аргентине в финале Кубка Америки и упустили возможность стать десятикратными чемпионами континента на домашнем первенстве. Тогда «селесао» нанесли в два раза больше ударов по воротам (13:6), но всё решил точный удар Анхеля Ди Марии.

В чём сила Бразилии?

На данный момент лишь пара сборных может сравниться с ней по уровню исполнителей. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает её состав в €1,14 млрд. Выше лишь Англия (€1,26 млрд), но в этом случае можно говорить о своего рода наценке за АПЛ. Чемпионат Англии — самый популярный и престижный национальный турнир Старого Света, а выступающие там футболисты в среднем стоят больше своих коллег. Для сравнения, в топ-25 самых дорогих игроков входят сразу 11 представителей Премьер-лиги, на второй строчке идёт Примера (шесть), далее — Бундеслига (четыре), Серия А (три) и Лига 1 (один).

Но сила Бразилии ещё и в том, что она располагает звёздами не в одной-двух конкретных линиях, а каждой. О таком не мог мечтать даже Луис Фелипе Сколари — наставник чемпионского коллектива 2002 года. Тогда «селесао» могли похвастаться фантастическим подбором атакующих футболистов — Роналдо, Роналдиньо, Ривалдо, наличием ярчайших латералей — Роберто Карлосом и Кафу, а также классным опорником в лице Жилберто Силвы.

В остальном всё было не так здорово. В центре обороны специалист полагался на Лусио — сильного, но не самого надёжного центрального защитника, Роке Жуниора и Эдмилсона, ни один из которых так и не стал звездой. То же можно сказать и про прославившегося своими радиоуправляемыми ударами со штрафных Жуниньо, а также быстроногих Клеберсоне и Денилсоне.

Сейчас же пентакампеоны невероятно сбалансированы и имеют игроков экстра-класса не то, что в каждой линии, а почти на каждой позиции. Исключением можно назвать лишь края обороны, ведь Алекс Сандро и Данило заметно уступают своим предшественникам. Но в остальном Бразилию с уверенностью можно назвать самой сильной участницей мундиаля в Катаре. С тандемом голкиперов Алисон — Эдерсон могут поспорить разве что Мануэль Нойер и Андре тер Стеген, а сопоставимой по уровню обороной располагают разве что французы.

Кто может повести за собой Бразилию, не считая Неймара?

Можно выделить сразу несколько теневых лидеров. Помимо вышеупомянутых вратарей, на ум сразу приходит супердуэт — Эдер Милитао и Маркиньос. Оба защитника современной формации — не слишком габаритные, но при этом невероятно быстрые и цепкие, наделённые умением не только начинать, но и поддерживать атаку. Первый уже пару лет как укрепился в основе «Реала», а второй исполняет роль капитана в «Пари Сен-Жермен».

В полузащите на общем фоне выделяется Каземиро. Вместе с Тони Кроосом и Лукой Модричем они сформировали легендарный «бермудский треугольник» и помогли «Реалу» пять раз выиграть Лигу чемпионов. Не сдал звёздный опорник и после перехода в «Манчестер Юнайтед», хотя поначалу и выходил на поле со скамейки. В настоящий момент он находится в самом расцвете сил и в Катаре наверняка предстанет в качестве краеугольного камня средней линии «селесао». Хотя ещё есть хавбек «Ливерпуля» Фабиньо и Бруно Гимараеш из «Ньюкасла», оценённый в €60 млн.

Не считая вышеназванного Маркиньоса, дороже стоят лишь представители атакующей линии, по общему уровню с которой вряд ли может поспорить любая другая команда. Габриэл Жезус, Ришарлисон, Габриэл Мартинелли, Антони, Рафинья, Родриго — уже этого хватило бы на пару или тройку топ-клубов. И это не считая Винисиуса, за последние полтора года укрепившегося в статусе одного из ведущих нападающих «Реала». И сейчас пришло время заявить о себе и в сборной. До настоящего момента он был не так продуктивен в форме пентакампеонов (один гол в 16 матчах) и наверняка будет сверхмотивирован исправить это в Катаре. Вопрос лишь в том, сумеет ли Тите не только разместить их на поле вместе с Неймаром, но и грамотно разграничить функции. Ведь они оба тяготеют к левому флангу и очень схожими по функционалу.

Почему Неймар может стать главной звездой ЧМ?

К мундиалю 2022 года лидер Бразилии подходит, пожалуй, в лучшей форме за всю карьеру. Он занимает второе место среди представителей топ-5 лиг по системе «гол + пас» (11 + 9), уступая только неудержимому Эрлингу Холланду (18 + 3) и выделяется даже на фоне звёздных партнёров по «Пари Сен-Жермен» — Килиана Мбаппе и Лионеля Месси. Но что самое важное, Неймар не испытывает проблем со здоровьем, подпортивших ему выступление на предыдущих чемпионатах мира.

В Россию он приехал, толком не успев восстановиться после перелома плюсневой кости. К домашнему турниру подходил на фоне недавно перенесённой травмы колена, а уже в 1/8 финала получил тяжелейшее повреждение позвоночника и смотрел со стороны, как его соотечественников унижают немцы (1:7). Сейчас же он чувствует себя прекрасно, а последний раз пропускал матчи аж в феврале.

Кроме того, в этот раз Неймар избежит и другой проблемы. Не секрет, что на вторую часть сезона у него нередко приходился спад, причиной чему во многом было пренебрежение режимом. В марте он ежегодно отлучался на празднование дня рождения сестры — Рафаэллы Сантос, после чего возвращался уже не в лучших кондициях. И для него проведение ЧМ-2022 в осенне-зимний период — настоящий подарок, ведь в Катар он прибудет в идеальном физическом и психологическом состоянии.

О втором, в частности, говорят и его партнёры. Как сказал бразильский вингер «Тоттенхэма» Лукас Моура, за последние годы Неймар заметно повзрослел и научился справляться с давлением. Это отмечал и сам форвард, по словам которого сейчас он гораздо лучше подготовлен к трудностям, чем это было семь-восемь лет назад.

Что может помешать Бразилии выиграть шестой титул?

Если накануне старта соревнований не случится чего-нибудь экстраординарного, то пентакампеоны подойдут к нему в статусе главных фаворитов и сходу начнут оправдывать возложенные на них надежды. На групповом этапе они вряд ли встретят серьёзное сопротивление со стороны Сербии, Швейцарии и Камеруна, да и в плей-офф большинство оппонентов не сможет сравниться с ними в уровне мастерства. На бумаге нынешний турнир может сложиться для Бразилии так же легко, как и в 2002 году, когда Роналдо и компания катком проехались по всем противникам и легко завоевали главный трофей.

С таким составом «селесао» способны устраивать феерию в каждой встрече и вновь напомнить о знаменитом девизе: вы забьёте, сколько сможете, а мы — сколько захотим. Но как бы ни была хороша команда Тите, от неудач она не застрахована. Ранее бразильцы уже неоднократно оступались в противостояниях с прагматичными сборными, которые лишали их звёзд «воздуха» и не позволяли демонстрировать свой фирменный футбол.

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В 2018 году они нанесли в три раза больше ударов по воротам Тибо Куртуа, но проиграли Бельгии с минимальным счётом. В 2010-м также смотрелись лучше, но уступили Нидерландам, а четырьмя годами ранее не смогли справиться с прагматичной Францией и её несравненным лидером Зинедином Зиданом. И если в одном отдельно взятом матче у Неймара и партнёров что-то пойдёт не так, то история может повториться.

А на ЧМ-2022 будет достаточно команд, способных забить быстрый гол и уйти в глухую оборону. Взять те же Францию и Англию, которым это помогло выиграть предыдущий мундиаль и дойти до финала Евро соответственно. Или Португалию, благодаря слаженной игре в защите взявшей золото первенства континента в 2016-м. И в этом случае Бразилию может ждать обидное поражение, а свой шанс стать чемпионами мира упустит одно из самых звёздных поколений в её истории.

И это не считая того, что организм Неймара может вновь дать сбой в самый неподходящий момент и помешать ему провести соревнования до конца. Пусть ему удавалось оставаться здоровым на протяжении долгого времени, но всё может измениться в любую секунду. За годы карьеры он более 30 раз выбывал из-за различных травм, а очередная может подстерегать его в Катаре. И тогда шансы Бразилии на успех заметно снизятся.