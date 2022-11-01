Роналду — единственный футболист на ЧМ-2022 без клуба

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду расторг контракт с «Манчестер Юнайтед».

Футболист является единственным игроком на чемпионате мира в Катаре, у которого нет клуба.

22 ноября стало известно, что «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с Роналду. Перед началом мундиаля игрок дал скандальное интервью, в котором раскритиковал клуб и главного тренера Эрика тен Хага.

Ранее сообщалось, что акции «Манчестер Юнайтед» взлетели вверх после информации о возможной продаже клуба.