Роналду — единственный футболист на ЧМ-2022 без клуба
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду расторг контракт с «Манчестер Юнайтед».
Футболист является единственным игроком на чемпионате мира в Катаре, у которого нет клуба.
22 ноября стало известно, что «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с Роналду. Перед началом мундиаля игрок дал скандальное интервью, в котором раскритиковал клуб и главного тренера Эрика тен Хага.
Ранее сообщалось, что акции «Манчестер Юнайтед» взлетели вверх после информации о возможной продаже клуба.