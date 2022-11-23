Акции «Манчестер Юнайтед» взлетели вверх после информации о возможной продаже клуба
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По информации Daily Express, акции клуба поднялись на 17% — $13,1 за акцию.
Пресс-служба клуба сообщила, что совет директоров начинает процесс изучения стратегических альтернатив для МЮ.
Напомним, что футбольный клуб был основан в 1878 году. МЮ является одним из лидеров среди футбольных клубов по популярности и успеху.
Ранее Уэйн Руни назвал уход Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед» грустным.