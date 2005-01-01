Руни назвал уход Роналду из «Манчестер Юнайтед» грустным

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни прокомментировал уход форварда Криштиану Роналду из английского клуба.

«Грустно видеть, что у Роналду всё так закончилось с МЮ. Понятно, что он мой бывший товарищ по команде и фанат клуба, но мы имеем такой расклад, какой имеем», — цитирует Руни Metro.

22 ноября стало известно, что «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с Роналду.

Напомним, что нападающий дал интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, в котором раскритиковал руководство МЮ и главного тренера манкунианского клуба Эрика тен Хага.

Ранее сообщалось, что Роналду может перейти в «Ньюкасл» или «Ан-Наср».