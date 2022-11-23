Marca: Роналду может перейти в «Ньюкасл» или «Ан-Наср»

Португальский нападающий Криштиану Роналду может продолжить карьеру в английском «Ньюкасле» или клубе «Ан-Наср» из Саудовской Аравии.

Как сообщает Marca, у 37-летнего футболиста на данный момент два предложения о контракте: от клубов «Ньюкасл» и «Ан-Наср». Оба связаны с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом.

22 ноября стало известно, что «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с Роналду.

Напомним, что нападающий дал интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, в котором раскритиковал руководство МЮ и главного тренера манкунианского клуба Эрика тен Хага.

В нынешнем сезоне футболист принял участие в 16 матчах, забил три мяча и отдал две результативные передачи.

Роналду известен по выступлениям за испанский «Реал Мадрид», итальянский «Ювентус» и португальский «Спортинг».

Португалец пять раз становился обладателем «Золотого мяча».

Ранее бывший футболист сборной Англии Рио Фердинанд прокомментировал уход Роналду из «Манчестер Юнайтед».