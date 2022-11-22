Фердинанд — об уходе Роналду из МЮ: думаю, что теперь обе стороны в восторге

Бывший футболист сборной Англии Рио Фердинанд прокомментировал уход нападающего Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед».

«Думаю, что теперь обе стороны в восторге. Очевидно, что он давал это интервью с мыслью, что хочет уйти из клуба. Был недоволен, ясно дал всем это понять. Теперь все довольны», — цитирует Фердинанда Express.

22 ноября стало известно, что МЮ расторг контракт с Роналду.

Напомним, что нападающий дал интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, в котором раскритиковал руководство МЮ и главного тренера манкунианского клуба Эрика тен Хага.

В нынешнем сезоне футболист принял участие в 16 матчах, забил три мяча и отдал две результативные передачи.

Роналду известен по выступлениям за испанский «Реал Мадрид», итальянский «Ювентус» и португальский «Спортинг».

Португалец пять раз становился обладателем «Золотого мяча».

Ранее Роналду высказался о расторжении контракта с «Манчестер Юнайтед».