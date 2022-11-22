Роналду — об уходе из «Манчестер Юнайтед»: пришло время искать новый вызов

Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду высказался о расторжении контракта с «Манчестер Юнайтед».

«Сейчас самое время искать новый вызов. Желаю команде успехов в оставшейся части сезона и в будущем», — цитирует Роналду журналист Telegraph Мэтт Лоу в Twitter.

Португалец дал понять, что после переговоров с «Манчестер Юнайтед» было принято взаимное соглашение о досрочном расторжении контракта.

«Я люблю «Манчестер Юнайтед» и люблю болельщиков, это никогда не изменится», — добавил Роналду.

22 ноября стало известно, что МЮ расторг контракт с Роналду.

Напомним, что нападающий дал интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, в котором раскритиковал руководство МЮ и главного тренера манкунианского клуба Эрика тен Хага.

В нынешнем сезоне футболист принял участие в 16 матчах, забил три мяча и отдал две результативные передачи.

Роналду известен по выступлениям за испанский «Реал Мадрид», итальянский «Ювентус» и португальский «Спортинг».

Португалец пять раз становился обладателем «Золотого мяча».

Ранее Роналду заявил, что у него нет конфликта с Фернандешем.