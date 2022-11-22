Роналду — об уходе из «Манчестер Юнайтед»: пришло время искать новый вызов
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«Сейчас самое время искать новый вызов. Желаю команде успехов в оставшейся части сезона и в будущем», — цитирует Роналду журналист Telegraph Мэтт Лоу в Twitter.
Португалец дал понять, что после переговоров с «Манчестер Юнайтед» было принято взаимное соглашение о досрочном расторжении контракта.
«Я люблю «Манчестер Юнайтед» и люблю болельщиков, это никогда не изменится», — добавил Роналду.
22 ноября стало известно, что МЮ расторг контракт с Роналду.
Напомним, что нападающий дал интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, в котором раскритиковал руководство МЮ и главного тренера манкунианского клуба Эрика тен Хага.
В нынешнем сезоне футболист принял участие в 16 матчах, забил три мяча и отдал две результативные передачи.
Роналду известен по выступлениям за испанский «Реал Мадрид», итальянский «Ювентус» и португальский «Спортинг».
Португалец пять раз становился обладателем «Золотого мяча».
Ранее Роналду заявил, что у него нет конфликта с Фернандешем.