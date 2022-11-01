Роналду заявил, что у него нет конфликта с Фернандешем

Нападающий национальной команды Португалии Криштиану Роналду высказался об отношениях с партнёром по сборной Бруну Фернандешем.

«Я шутил. Его самолёт опоздал, и я спросил: «Ты приплыл на лодке?» Обстановка в раздевалке отличная. Нет проблем», — цитирует Роналду The Guardian.

Напомним, что в сети появилось видео, на котором 37-летний нападающий протягивает руку Фернандешу, чтобы поздороваться. 28-летний полузащитник сначала поставил свои вещи, а потом пожал руку Роналду, при этом не смотря ему в глаза.

Групповой турнир чемпионата мира — 2022 в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее Роналду рассказал о совместной фотосессии с форвардом «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионелем Месси.