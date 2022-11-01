Роналду: я бы хотел поставить мат Месси на футбольном поле

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о совместной фотосессии с форвардом «Пари Сен-Жермен» и команды Аргентины Лионелем Месси.

«Шах и мат — это то, что мы делаем в жизни, а не только в шахматах. Я бы хотел стать тем, кто поставит мат Месси. Посмотрим, но было бы неплохо», — сказал Роналду на пресс-конференции.

Футболисты приняли участие в рекламной кампании Louis Vuitton. На фотографии они играют в шахматы.

Напомним, что групповой турнир чемпионата мира в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее в Германии прошла акция против чемпионата мира в Катаре.