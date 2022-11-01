В Германии прошла акция против чемпионата мира в Катаре

В Германии в Северном Рейне-Вестфалии прошла тихая акция протеста против чемпионата мира 2022 года в Катаре во время матча открытия.

Протест прошёл при поддержке художника Фолькера-Йоханнеса Триба и организации AWO, сообщает Bild.

«Жизнь трудовых мигрантов важнее любой прибыли», — заявили в AWO.

В матче открытия играли команды Катара и Эквадора. Хозяева турнира уступили со счётом 0:2.

Напомним, что групповой турнир чемпионата мира в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее сообщалось, что Аргентина является главным фаворитом ЧМ-2022 по версии Bleacher Report.