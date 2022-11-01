Аргентина является главным фаворитом ЧМ-2022 по версии Bleacher Report

Bleacher Report опубликовал свой рейтинг сборных на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

По версии издания, главным фаворитом турнира является сборная Аргентины. Следом идут команды Бразилии и Нидерландов.

Напомним, что групповой турнир чемпионата мира в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее сообщалось, что семь игроков сборной Испании заболели перед первым матчем на ЧМ-2022.