AS: семь игроков сборной Испании заболели перед первым матчем на ЧМ-2022

Сборная Испании может сыграть неоптимальным составом в первом матче группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.

По информации AS, семеро игроков команды простудились из-за использования кондиционеров. Отмечается, что один из заболевших — нападающий Альваро Мората.

В стартовом матче сборная Испании сыграет с командой Коста-Рики. Игра пройдёт 23 ноября в 19:00 мск. В группе E также выступают команды Германии и Японии.

Ранее сообщалось, что ван Дейк намерен надеть радужную повязку, несмотря на запрет ФИФА.