Очоа: рад отразить пенальти, посвящаю это одному из моих друзей

Вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа поделился эмоциями от отражённого пенальти в матче первого тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с национальной командой Польши.

«В этом заключается моя работа. Жизнь даёт разные шансы. Я рад отразить пенальти, посвящаю это одному из моих друзей», — цитирует Очоа Marca.

37-летний голкипер на 59-й минуте смог отбить пенальти от нападающего сборной Польши Роберта Левандовски.

Встреча первого тура группы C на стадионе «Стэдиум 974» в Дохе завершилась со счётом 0:0.

Мундиаль в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее сообщалось, что Очоа стал первым мексиканцем, которому удалось отразить 11-метровый удар на чемпионате мира.