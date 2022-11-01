Очоа — первый мексиканец, отбивший пенальти на чемпионате мира

Вратарь Гильермо Очоа стал первым мексиканцем, которому удалось отразить 11-метровый удар на чемпионате мира.

В матче группового этапа чемпионата мира — 2022 с национальной командой Польши 37-летний голкипер на 59-й минуте смог отбить пенальти от Роберта Левандовски.

Встреча первого тура группы C на стадионе «Стэдиум 974» в Дохе завершилась со счётом 0:0.

Мундиаль в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее сообщалось, что сборная Польши стала первой командой в истории чемпионатов мира, которой не удалось забить три пенальти подряд на турнире.