Польша — первая сборная, не забившая три пенальти подряд на чемпионатах мира

Сборная Польши стала первой командой в истории чемпионатов мира, кому не удалось забить три пенальти подряд на турнире.

В матче чемпионата мира — 2022 нападающий польской команды Роберт Левандовски не сумел забить мяч в ворота сборной Мексики с пенальти. До этого 11-метровый удар не реализовал Казимеж Дейна в 1978 году и Мацей Журавски (2002).

Встреча первого тура группы C на стадионе «Стэдиум 974» в Дохе завершилась со счётом 0:0.

Ранее сообщалось, что впервые с 2010 года два матча группового этапа ЧМ завершились нулевой ничьёй в ходе одного дня.