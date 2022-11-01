Впервые с 2010 года два матча группового этапа ЧМ завершились нулевой ничьей в ходе одного дня

Впервые с 2010 года в ходе одного дня два матча группового этапа чемпионата мира по футболу закончились нулевой ничьей.

22 ноября во встрече первого тура группового этапа ЧМ-2022 между Данией и Тунисом ни одна из команд не сумела отличиться, матч Мексика — Польша также закончился со счётом 0:0.

Напомним, что 25 июня 2010 года на чемпионате мира в ЮАР сборная Португалии сыграла вничью с Бразилией, а Швейцария — с Гондурасом. Обе встречи завершились нулевой ничьей.

Мундиаль в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее сообщалось, что защитник сборной Польши Камил Глик провёл 100-й матч за команду.