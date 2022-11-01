Защитник сборной Польши Глик провёл 100-й матч за команду

Защитник сборной Польши Камил Глик вышел в стартовом составе на матч с национальной командой Мексики в рамках первого тура группового этапа ЧМ-2022.

Для польского футболиста этот матч стал 100-м в составе национальной команды. Таким образом, 34-летний защитник стал пятым игроком в истории сборной Польши, кому удалось достичь этого показателя. Больше всего матчей за национальную команду провёл Роберт Левандовски (135).

Напомним, что игра проходит на стадионе «Стэдиум 974» в Дохе. Главный судья встречи — Крис Бит из Австралии. На данный момент счёт в матче — 0:0.

Мундиаль в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее сообщалось, что Левандовски не забил пенальти в матче Польша — Мексика на ЧМ-2022.