Левандовски не забил пенальти в матче Польша — Мексика на ЧМ-2022
Сборная Польши проводит матч первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022 с национальной командой Мексики.
Польский нападающий не смог реализовать пенальти на 59-й минуте, вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа отразил удар.
Игра проходит на стадионе «Стэдиум 974» в Дохе. Главный судья встречи — Крис Бит из Австралии.
Напомним, что мундиаль в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.
Ранее стало известно, что Фраппар стала первой женщиной-арбитром на матче мужского чемпионата мира.