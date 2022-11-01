Сын Марадоны: отца и Месси сравнивают те, кто не разбирается в футболе

Диего Армандо Марадона — младший, сын легендарного футболиста Диего Марадоны, отреагировал на поражение сборной Аргентины в первом туре чемпионата мира в Катаре от Саудовской Аравии.

«Отца и Месси сравнивают те, кто не разбирается в футболе. Мы говорим о двух разных планетах, но я не хочу сразу ставить крест на Месси. Я опустошён из-за этого поражения», — цитирует Диего Marca.

Он добавил, что проиграть сборной Саудовской Аравии — это безумие.

Встреча первого тура группы C на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Эрве Ренара.

Ранее Лионель Месси объяснил, почему Аргентина уступила Саудовской Аравии на ЧМ-2022.