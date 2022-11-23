Месси объяснил, почему Аргентина уступила Саудовской Аравии на ЧМ-2022

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси объяснил поражение в первом матче чемпионата мира в Катаре от Саудовской Аравии.

«Хорошо знали, как играет соперник, однако торопились, поэтому не чувствовали себя комфортно. Мы решили, что у нас будет ещё много ситуаций с голами. В этом мы серьёзно ошиблись», — цитирует Месси Ole.

Он добавил, что они много раз попадали в офсайд. По мнению аргентинца, эта заслуга защитников саудитов. Он также отметил, что после пропущенных голов Аргентина стала играть отчаянно и допустила ещё больше ошибок.

Встреча первого тура группы C на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Эрве Ренара.

В составе сборной Саудовской Аравии мячи забили Аль-Шехри (48-я минута), Аль-Давсари (53-я). У Аргентины отличился Лионель Месси (десятая, пенальти).

Ранее стало известно состояние защитника Саудовской Аравии после удара коленом в голову.