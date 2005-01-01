Стало известно состояние защитника Саудовской Аравии после удара коленом в голову

Стала известна степень тяжести травмы защитника сборной Саудовской Аравии Ясира Аль-Шахрани, которую футболист получил в матче группового этапа чемпионата мира — 2022 со сборной Аргентины.

Напомним, что в конце встречи голкипер саудовцев Мохаммед Аль-Оваис при попытке выбить мяч ударил коленом в голову Аль-Шахрани. 30-летний защитник упал на газон и лежал неподвижно. Медицинский штаб оперативно оказал ему помощь, после чего футболиста унесли с поля на носилках.

У Аль-Шахрани диагностированы раздробление нескольких костей лица, перелом челюсти и внутреннее кровотечение. Игрок перенесёт операцию. Власти Саудовской Аравии предоставили частный самолёт для перелёта защитника в Германию.

Встреча первого тура группы C на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Эрве Ренара.

В составе сборной Саудовской Аравии мячи забили Аль-Шехри (48-я минута), Аль-Давсари (53-я). У Аргентины отличился Лионель Месси (десятая, пенальти).

Ранее главный тренер сборной Саудовской Аравии Эрве Ренар заявил, что результат матча с Аргентиной войдёт в историю.