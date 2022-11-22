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Тренер Саудовской Аравии: результат матча с Аргентиной войдёт в историю

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Главный тренер сборной Саудовской Аравии Эрве Ренар прокомментировал победу в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре с командой Аргентины.
Тренер Саудовской Аравии: результат матча с Аргентиной войдёт в историю
  • AP
  • © Ricardo Mazalan

«Этот результат навсегда войдёт в историю чемпионатов мира и Саудовской Аравии», — цитирует Ренара Get French Football News.

По словам тренера, первый тайм его подопечные провели не очень хорошо.

«В перерыве игроки были немного обеспокоены. Я сказал им: «Всё нормально, вы хорошо играли в первом тайме», — добавил Ренар.

Встреча первого тура группы C на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Эрве Ренара.

В составе сборной Саудовской Аравии мячи забили Аль-Шехри (48-я минута), Аль-Давсари (53-я). У Аргентины отличился Лионель Месси (десятая, пенальти).

Следующий матч Саудовская Аравия проведёт с Польшей 26 ноября. Начало — в 19:00 мск.

Ранее король Саудовской Аравии объявил 23 ноября выходным днём в честь победы над Аргентиной на ЧМ-2022.

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