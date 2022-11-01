Король Саудовской Аравии объявил 23 ноября выходным днём в честь победы над Аргентиной на ЧМ-2022

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд объявил 23 ноября выходным днём, чтобы все смогли отметить победу над Аргентиной в матче первого тура чемпионата мира в Катаре.

Работники государственного и частного секторов, а также студенты всех учебных заведений получат выходной, об этом сообщает Arab News.

Встреча первого тура группы C на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Эрве Ренара.

В составе сборной Саудовской Аравии мячи забили Аль-Шехри (48-я минута), Аль-Давсари (53-я). У Аргентины отличился Лионель Месси (десятая, пенальти).

Следующий матч Саудовская Аравия проведёт с Польшей 26 ноября. Начало — в 19:00 мск.

Ранее Аль-Мальки рассказал, что главный тренер вдохновил Саудовскую Аравию на победу над Аргентиной.