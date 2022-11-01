Аль-Мальки рассказал, что главный тренер вдохновил Саудовскую Аравию на победу над Аргентиной

Полузащитник сборной Саудовской Аравии Абдулела аль-Мальки сообщил, что главный тренер команды Эрве Ренар вдохновил футболистов перед матчем группового этапа чемпионата мира с Аргентиной.

«Ренар во время разговора перед матчем вдохновил нас до такой степени, что мы плакали. Тренер мотивировал нас лекцией в 11 часов утра. У меня были слёзы на глазах. Мы ответили аргентинским СМИ, которые насмехались над нами. Мы были готовы к встрече», — цитирует Аль-Мальки Shorouk News.

Встреча первого тура группы C на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Эрве Ренара.

В составе сборной Саудовской Аравии мячи забили Аль-Шехри (48-я минута), Аль-Давсари (53-я). У Аргентины отличился Лионель Месси (десятая, пенальти).

Следующий матч Саудовская Аравия проведёт с Польшей 26 ноября. Начало — в 19:00 мск.

Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на поражение сборной Аргентины от Саудовской Аравии в матче первого тура чемпионата мира в Катаре.