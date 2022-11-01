Мостовой: показалось, что Аргентина отдыхает на пляже

Бывший футболист Александр Мостовой отреагировал на поражение сборной Аргентины от Саудовской Аравии в матче первого тура чемпионата мира в Катаре.

«Если бы мне кто-то до матча сказал, что Саудовская Аравия обыграет Аргентину, то я бы сказал, что это фантастика на каком-то этаже Москва-Сити. Ясно, что это позор. После забитого пенальти мне показалось, что аргентинцы отдыхают на пляже и думают, что Лионель Месси сейчас всё решит», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что футболисты Саудовской Аравии в матче с Аргентиной сражались за победу. По его словам, в защите аргентинской команды творится беда.

Встреча первого тура группы C на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Эрве Ренара.

В составе сборной Саудовской Аравии мячи забили Аль-Шехри (48-я минута), Аль-Давсари (53-я). У Аргентины отличился Лионель Месси (десятая, пенальти).

Следующий матч Аргентина проведёт с Мексикой 26 ноября. Начало — в 22:00 мск.

Ранее нападающий сборной Аргентины Лионель Месси высказался о поражении от Саудовской Аравии в матче первого тура чемпионата мира в Катаре.