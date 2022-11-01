Месси — о поражении Аргентины от Саудовской Аравии: нам нет оправданий

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси высказался о поражении от Саудовской Аравии в матче первого тура чемпионата мира в Катаре.

«Нам нет оправданий. Мы будем более едиными, чем когда-либо. Эта команда сильна, и она это показала. Теперь мы должны показать, что мы настоящая команда», — приводит слова Месси журналист Адриан Гренье в социальных сетях.

Встреча первого тура группы C на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Эрве Ренара.

В составе сборной Саудовской Аравии мячи забили Аль-Шехри (48-я минута), Аль-Давсари (53-я). У Аргентины отличился Лионель Месси (десятая, пенальти).

Следующий матч Аргентина проведёт с Мексикой 26 ноября. Начало — в 22:00 мск.

Ранее главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о поражении в матче с Саудовской Аравией на ЧМ-2022.