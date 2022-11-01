Тренер сборной Аргентины Скалони высказался о поражении в матче с Саудовской Аравией на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони отреагировал на поражение своей команды от Саудовской Аравии в матче первого тура чемпионата мира в Катаре.

«Мы знали, как играет Саудовская Аравия. Мы готовились к матчу, зная, что у них высокая линия обороны. Офсайды были миллиметровыми. У нас есть ещё два матча. Мы проиграли, но собираемся оправиться и бороться», — приводит слова Скалони пресс-служба сборной Аргентины в социальных сетях.

Встреча первого тура группы C на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Эрве Ренара.

В составе сборной Саудовской Аравии мячи забили Аль-Шехри (48-я минута), Аль-Давсари (53-я). У Аргентины отличился Лионель Месси (10-я, пенальти).

Следующий матч Аргентина проведёт с Мексикой 26 ноября. Начало — 22:00 мск.

Ранее спортивный журналист Василий Уткин отреагировал на поражение Аргентины от Саудовской Аравии в матче чемпионата мира в Катаре.