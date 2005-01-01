Источник: Эрнандес больше не сыграет на ЧМ-2022

Защитник сборной Франции Лукас Эрнандес не сможет принять участие в оставшихся матчах чемпионата мира 2022 года в Катаре.

По информации RMC Sport, игроку диагностировали разрыв крестообразной связки коленного сустава. Таким образом, Эрнандес больше не сыграет на турнире.

Напомним, что футболист получил травму в первом матче своей команды в игре с Австралией.

Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу подопечных Дидье Дешама.

Ранее Оливье Жиру посвятил Лукасу Эрнандесу победу сборной Франции над Австралией в матче ЧМ-2022.