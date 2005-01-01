Жиру посвятил Лукасу Эрнандесу победу сборной Франции над Австралией в матче ЧМ-2022

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру посвятил партнёру по сборной Лукасу Эрнандесу победу над национальной командой Австралии в матче группового этапа чемпионата мира — 2022.

«Я хотел бы посвятить этот матч Лукасу Эрнандесу, потому что мы теряем ещё одного партнёра на турнире», — цитирует Жиру RMC Sport.

Игра группы D проходила на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре и завершилась со счётом 4:1 в пользу команды Дешама.

В составе сборной Франции мячи забили Адриен Рабьо (27-я минута), Жиру (32-я, 71-я) и Килиан Мбаппе (68-я). У Австралии отличился Крейг Гудвин (9-я).

Напомним, что мундиаль в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее сообщалось, что Жиру забил 51-й мяч в составе национальной команды Франции и повторил рекорд Тьерри Анри.