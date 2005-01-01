Жиру забил 51-й мяч за сборную Франции и повторил рекорд Анри

Нападающий Оливье Жиру забил 51-й мяч в составе национальной команды Франции и повторил рекорд Тьерри Анри.

Футболист отличился на 32-й и 71-й минутах матча первого тура группового этапа чемпионата мира — 2022 со сборной Австралии. В общей сумме Жиру забил 51 мяч за команду Франции и сравнялся по этому показателю с Анри.

Игра проходит на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре. На данный момент счёт в матче 4:1 в пользу подопечных Дидье Дешама.

Главный судья встречи — Виктор Мигель де Фрейтас Гомес из ЮАР.

Напомним, что мундиаль в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе забил первый мяч на ЧМ-2022.