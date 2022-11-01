Надаль по-прежнему считает, что Аргентина является фаворитом ЧМ-2022

Испанский теннисист Рафаэль Надаль отреагировал на поражение сборной Аргентины в первом туре чемпионата мира в Катаре от Саудовской Аравии.

«Я по-прежнему считаю, что Аргентина — претендент на победу в турнире. Есть команды, у которых небольшой перевес над остальными», — цитирует Надаля Sportskeeda.

Встреча первого тура группы C на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Эрве Ренара.

Ранее Надаль высказал своё мнение о нападающем сборной Аргентины Лионеле Месси.