Надаль: я как болельщик «Реала» немало настрадался от Месси

Испанский теннисист Рафаэль Надаль высказал своё мнение о нападающем сборной Аргентины Лионеле Месси.

«Я как болельщик «Реала» немало настрадался от Месси. А как любитель спорта я много раз наслаждался его игрой. Он топ-игрок в истории футбола», — цитирует Надаля Sportskeeda.

Напомним, что до 2021 года Месси выступал за «Барселону». В настоящий момент футболист защищает цвета «Пари Сен-Жермен».

На чемпионате мира в Катаре игрок забил гол в первом матче с Саудовской Аравией (1:2).

Ранее Месси сравнялся с Криштиану Роналду по забитым мячам на чемпионатах мира.