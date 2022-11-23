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Надаль: я как болельщик «Реала» немало настрадался от Месси

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Испанский теннисист Рафаэль Надаль высказал своё мнение о нападающем сборной Аргентины Лионеле Месси.
Надаль: я как болельщик «Реала» немало настрадался от Месси
  • Gettyimages.ru
  • © Sportinfoto/DeFodi Images

«Я как болельщик «Реала» немало настрадался от Месси. А как любитель спорта я много раз наслаждался его игрой. Он топ-игрок в истории футбола», — цитирует Надаля Sportskeeda.

Напомним, что до 2021 года Месси выступал за «Барселону». В настоящий момент футболист защищает цвета «Пари Сен-Жермен».

На чемпионате мира в Катаре игрок забил гол в первом матче с Саудовской Аравией (1:2).

Ранее Месси сравнялся с Криштиану Роналду по забитым мячам на чемпионатах мира.

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