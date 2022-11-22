Стабильность Худайбердиевой — Базина и класс Бойковой — Козловского: сводный рейтинг танцоров и пар в сезоне-2022/23

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин по итогам двух танцев набрали в Самаре ту же сумму баллов, что и тремя неделями ранее в Сочи, благодаря чему сохранили свои позиции. А вот победа Лоранс Фурнье-Бодри и Николая Сёренсена в Саппоро над Мэдисон Чок и Эваном Бейтсом слегка удивила. В соревнованиях спортивных пар наибольшего прогресса добились Юлия Артемьева и Алексей Брюханов, но им пока далековато до уровня Александры Бойковой и Дмитрия Козловского. Сводный рейтинг дуэтов после четвёртого этапа Гран-при России — в материале RT.

Сюрприз от Фурнье-Бодри и Сёренсена

Лидерами танцевального турнира «Волжский пируэт» предсказуемо стали Елизавета Худайбердиева — Егор Базин, но говорить хочется не об этом, а о том, что Елизавете Шанаевой — Павлу Дрозду в определённой степени повезло оказаться в одной обойме именно с этими соперниками. Всё-таки если оттачивать собственное мастерство, то на лучших из имеющихся образцов.

На первый взгляд, танцевальное судейство было в Самаре более чем лояльным, с другой стороны, общая сумма баллов, набранная победителями, была сопоставима с уровнем Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри на последнем чемпионате мира, где итальянцы стали четвёртыми. Да и в этом сезоне они не показывают ровным счётом ничего такого, что было бы нынешним Худайбердиевой — Базину не по силам.

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Отметить хочется не российский этап, а тот, что прошёл в Саппоро и закончился достаточно нетривиальным образом: датчане Лоранс Фурнье-Бодри — Николай Сёренсен, выступающие ныне за Канаду, победили бронзовых призёров прошлогоднего мирового первенства Мэдисон Чок — Эвана Бейтса.

Разница между этими дуэтами составила 1,28 балла — и можно назвать её платой за потерю равновесия американской партнёршей в серии твиззлов в произвольном танце, но причина не только в этом. Турнир в очередной раз показал, что Чок — Бейтс делают всё возможное, чтобы удержать максимально высокий доступный им уровень, в то время как большинство их соперников продолжают набирать ход.

То же самое, кстати, можно сказать о нынешней российской танцевальной иерархии. Понятно, что Худайбердиева — Базин наиболее опытны, они прекрасно скатаны и умеют себя подать, но не следует сбрасывать со счетов и тот факт, что Лизе с Егором в определённом смысле повезло: в их виде произошла массовая перетасовка партнёров — и многим из них теперь требуется время на то, чтобы по-настоящему прочувствовать друг друга.

Насколько высок потолок сиюминутных лидеров — это вопрос, ответ на который можно будет найти разве что через год.

Сводный рейтинг танцоров после пяти этапов Гран-при

1. (1) Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада).

2. (2) Кейтлин Хавайек — Жан-Люк Бейкер (США).

3. (3) Елизавета Худайбердиева — Егор Базин (Россия).

4. (4) Шарлен Гиньяр — Марко Фабри (Италия).

5. (-) Лоранс Фурнье-Бодри — Николай Сёренсен (Канада).

6. (5) Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания).

7. (6) Каролин Грин — Майкл Парсонс (США).

8. (7) Марджори Лажуа — Закари Лага (Канада).

9. (8) Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США).

10. (9) Василиса Кагановская — Валерий Ангелопол (Россия).

Наступление спортивных пар

Состязания спортивных пар в Самаре выглядели откровенным издевательством над заочными конкурентами. Можно, конечно, сказать, что в Саппоро присутствие среди участников призёров чемпионата мира Рики Миуры — Рюичи Кихары выглядело вишенкой на торте, но самого «торта» как такового не было.

Самарский этап собрал рекордное количество дуэтов — семь, причём все они, что называется, были один другого краше.

Замечательным шагом со стороны федерации фигурного катания стало решение допустить к взрослым соревнованиям тех, кто начал сезон в юниорах. Возможно, мера была вынужденной (на казанский этап Гран-при удалось «наскрести» всего три взрослые пары), но свежая кровь сильно украсила соревнования.

В своё время канадский тренер Ришар Готье (он подготовил двукратных чемпионов мира Меган Дюамель — Эрика Редфорда) объяснял, что смотрит на парное катание как на технологию. Мол, берёшь двух сильных одиночников, ставишь их вместе — и три года нужно на то, чтобы дуэт скатался. Сильные канадские пары на Дюамель — Редфорд, собственно, и закончились, а вот что такое настоящая технология, «Волжский пируэт» продемонстрировал в лучшем виде.

В этом плане я бы выделила даже не Юлию Артемьеву с Алексеем Брюхановым (они были третьими на этапе в Казани), а Елизавету Осокину — Артёма Грицаенко. В своё время Лиза обратила на себя внимание как одиночница, в 2020-м перебралась из Казани от Ольги Арбузовой в московскую группу Елены Буяновой, но уже через год по рекомендации тренера оказалась в парном катании (Буянова посчитала, что у фигуристки есть перспектива слишком сильно вытянуться).

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Осокина — Грицаенко стали четвёртыми в короткой программе, притом что Лиза упала с выброса. Не случись этого, юниорская пара вполне могла оказаться выше, чем подопечные Тамары Москвиной Ясмина Кадырова — Валерий Колесов (они закончили программу с падением партнёра). На оба проката у фигуристов, правда, не хватило сил.

Александра Бойкова — Дмитрий Козловский выдали два проката, близкие к идеальным, показали почти равную сложность в сравнении с бывшими чемпионами мира Анастасией Мишиной — Александром Галлямовым, и это тот самый случай, когда обе пары хочется поставить вровень.

Если же говорить о турнире спортивных пар в целом, в России сейчас сложилась действительно уникальная ситуация: высококлассных дуэтов набирается минимум на три полноценные разминки, чего не случалось в истории ни на одном мировом первенстве, и было бы просто преступно не дать им возможности соревноваться чаще, чем три-четыре раза в год. В этом случае никакая из иностранных пар просто не будет иметь шанса пробиться в первую рейтинговую десятку.

Сводный рейтинг спортивных пар после пяти этапов Гран-при

1. (1) Анастасия Мишина — Александр Галлямов (Россия).

2. (2) Александра Бойкова — Дмитрий Козловский (Россия).

3. (3) Наталья Хабибуллина — Илья Княжук (Россия).

4. (4) Евгения Тарасова — Владимир Морозов (Россия).

5. (8) Юлия Артемьева — Алексей Брюханов (Россия).

6. (5) Ясмина Кадырова — Валерий Колесов (Россия).

7. (6) Анастасия Мухортова — Дмитрий Медведев (Россия).

8. (10) Екатерина Гейниш — Дмитрий Чигирёв (Россия).

9. (7) Рику Миура — Рюичи Кихара (Япония).

10. (9) Алекса Книрим — Брэндон Фрейзер (США).