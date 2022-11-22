Стабильность Худайбердиевой — Базина и класс Бойковой — Козловского: сводный рейтинг танцоров и пар в сезоне-2022/23
- Александра Бойкова и Дмитрий Козловский
- РИА Новости
- © Владимир Астапкович
Сюрприз от Фурнье-Бодри и Сёренсена
Лидерами танцевального турнира «Волжский пируэт» предсказуемо стали Елизавета Худайбердиева — Егор Базин, но говорить хочется не об этом, а о том, что Елизавете Шанаевой — Павлу Дрозду в определённой степени повезло оказаться в одной обойме именно с этими соперниками. Всё-таки если оттачивать собственное мастерство, то на лучших из имеющихся образцов.
На первый взгляд, танцевальное судейство было в Самаре более чем лояльным, с другой стороны, общая сумма баллов, набранная победителями, была сопоставима с уровнем Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри на последнем чемпионате мира, где итальянцы стали четвёртыми. Да и в этом сезоне они не показывают ровным счётом ничего такого, что было бы нынешним Худайбердиевой — Базину не по силам.
Отметить хочется не российский этап, а тот, что прошёл в Саппоро и закончился достаточно нетривиальным образом: датчане Лоранс Фурнье-Бодри — Николай Сёренсен, выступающие ныне за Канаду, победили бронзовых призёров прошлогоднего мирового первенства Мэдисон Чок — Эвана Бейтса.
Разница между этими дуэтами составила 1,28 балла — и можно назвать её платой за потерю равновесия американской партнёршей в серии твиззлов в произвольном танце, но причина не только в этом. Турнир в очередной раз показал, что Чок — Бейтс делают всё возможное, чтобы удержать максимально высокий доступный им уровень, в то время как большинство их соперников продолжают набирать ход.
То же самое, кстати, можно сказать о нынешней российской танцевальной иерархии. Понятно, что Худайбердиева — Базин наиболее опытны, они прекрасно скатаны и умеют себя подать, но не следует сбрасывать со счетов и тот факт, что Лизе с Егором в определённом смысле повезло: в их виде произошла массовая перетасовка партнёров — и многим из них теперь требуется время на то, чтобы по-настоящему прочувствовать друг друга.
Насколько высок потолок сиюминутных лидеров — это вопрос, ответ на который можно будет найти разве что через год.
Сводный рейтинг танцоров после пяти этапов Гран-при
1. (1) Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада).
2. (2) Кейтлин Хавайек — Жан-Люк Бейкер (США).
3. (3) Елизавета Худайбердиева — Егор Базин (Россия).
4. (4) Шарлен Гиньяр — Марко Фабри (Италия).
5. (-) Лоранс Фурнье-Бодри — Николай Сёренсен (Канада).
6. (5) Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания).
7. (6) Каролин Грин — Майкл Парсонс (США).
8. (7) Марджори Лажуа — Закари Лага (Канада).
9. (8) Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США).
10. (9) Василиса Кагановская — Валерий Ангелопол (Россия).
Наступление спортивных пар
Состязания спортивных пар в Самаре выглядели откровенным издевательством над заочными конкурентами. Можно, конечно, сказать, что в Саппоро присутствие среди участников призёров чемпионата мира Рики Миуры — Рюичи Кихары выглядело вишенкой на торте, но самого «торта» как такового не было.
Самарский этап собрал рекордное количество дуэтов — семь, причём все они, что называется, были один другого краше.
Замечательным шагом со стороны федерации фигурного катания стало решение допустить к взрослым соревнованиям тех, кто начал сезон в юниорах. Возможно, мера была вынужденной (на казанский этап Гран-при удалось «наскрести» всего три взрослые пары), но свежая кровь сильно украсила соревнования.
В своё время канадский тренер Ришар Готье (он подготовил двукратных чемпионов мира Меган Дюамель — Эрика Редфорда) объяснял, что смотрит на парное катание как на технологию. Мол, берёшь двух сильных одиночников, ставишь их вместе — и три года нужно на то, чтобы дуэт скатался. Сильные канадские пары на Дюамель — Редфорд, собственно, и закончились, а вот что такое настоящая технология, «Волжский пируэт» продемонстрировал в лучшем виде.
В этом плане я бы выделила даже не Юлию Артемьеву с Алексеем Брюхановым (они были третьими на этапе в Казани), а Елизавету Осокину — Артёма Грицаенко. В своё время Лиза обратила на себя внимание как одиночница, в 2020-м перебралась из Казани от Ольги Арбузовой в московскую группу Елены Буяновой, но уже через год по рекомендации тренера оказалась в парном катании (Буянова посчитала, что у фигуристки есть перспектива слишком сильно вытянуться).
Осокина — Грицаенко стали четвёртыми в короткой программе, притом что Лиза упала с выброса. Не случись этого, юниорская пара вполне могла оказаться выше, чем подопечные Тамары Москвиной Ясмина Кадырова — Валерий Колесов (они закончили программу с падением партнёра). На оба проката у фигуристов, правда, не хватило сил.
Александра Бойкова — Дмитрий Козловский выдали два проката, близкие к идеальным, показали почти равную сложность в сравнении с бывшими чемпионами мира Анастасией Мишиной — Александром Галлямовым, и это тот самый случай, когда обе пары хочется поставить вровень.
Если же говорить о турнире спортивных пар в целом, в России сейчас сложилась действительно уникальная ситуация: высококлассных дуэтов набирается минимум на три полноценные разминки, чего не случалось в истории ни на одном мировом первенстве, и было бы просто преступно не дать им возможности соревноваться чаще, чем три-четыре раза в год. В этом случае никакая из иностранных пар просто не будет иметь шанса пробиться в первую рейтинговую десятку.
Сводный рейтинг спортивных пар после пяти этапов Гран-при
1. (1) Анастасия Мишина — Александр Галлямов (Россия).
2. (2) Александра Бойкова — Дмитрий Козловский (Россия).
3. (3) Наталья Хабибуллина — Илья Княжук (Россия).
4. (4) Евгения Тарасова — Владимир Морозов (Россия).
5. (8) Юлия Артемьева — Алексей Брюханов (Россия).
6. (5) Ясмина Кадырова — Валерий Колесов (Россия).
7. (6) Анастасия Мухортова — Дмитрий Медведев (Россия).
8. (10) Екатерина Гейниш — Дмитрий Чигирёв (Россия).
9. (7) Рику Миура — Рюичи Кихара (Япония).
10. (9) Алекса Книрим — Брэндон Фрейзер (США).
- Матыцин, Навка и Валиева посетили церемонию прощания с Александром Горшковым
- Неизвестный мужчина вышел на лёд в Самаре и подарил Трусовой букет цветов
- Кондратюк сообщил, что на Гран-при в Самаре выступал с травмой
- Дэвис и Смолкин пропустят этап Гран-при России в Перми
- Косторная рассказала, почему ушла от Тутберидзе