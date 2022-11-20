Матыцин, Навка и Валиева посетили церемонию прощания с Александром Горшковым

В Москве на малой спортивной арене «Лужники» 20 ноября проходит церемония прощания с президентом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александром Горшковым.

17 ноября глава ФФККР Александр Горшков скончался на 77-м году жизни. Он возглавлял федерацию с июня 2010 года, а позднее трижды переизбирался на этот пост.

Проститься с Горшковым пришли министр спорта России Олег Матыцин, Татьяна Тарасова, Татьяна Навка, Анна Щербакова, Камила Валиева и другие, сообщает «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что Международный союз конькобежцев выразил соболезнования семье Горшкова.