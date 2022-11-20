Матыцин, Навка и Валиева посетили церемонию прощания с Александром Горшковым
- РИА Новости
17 ноября глава ФФККР Александр Горшков скончался на 77-м году жизни. Он возглавлял федерацию с июня 2010 года, а позднее трижды переизбирался на этот пост.
Проститься с Горшковым пришли министр спорта России Олег Матыцин, Татьяна Тарасова, Татьяна Навка, Анна Щербакова, Камила Валиева и другие, сообщает «Чемпионат».
Ранее сообщалось, что Международный союз конькобежцев выразил соболезнования семье Горшкова.