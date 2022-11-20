Готовность Неймара, шоу фигуристов и совместная съёмка Месси и Роналду: что обсуждают накануне старта ЧМ по футболу

Футбольный портал Goal назвал сборную Бразилии главным фаворитом чемпионата мира, а президент страны Лула да Силва заявил, что селесао пора вернуть себе Кубок мира. Тем временем сборной Англии напомнили о матчах ЧМ-2018 в России: в отеле футболистов в Катаре появилось фото Букайо Сака на знаменитом надувном единороге. Лионель Месси и Криштиану Роналду снялись в совместной рекламной кампании и собрали за час почти 15 млн лайков. Кроме того, стало известно, что в одной из фан-зон Дохи во время турнира могут выступить российские фигуристы. Что обсуждают накануне старта ЧМ по футболу — в материале RT.

«Поставьте себя на место арбитра»

Президент ФИФА Джанни Инфантино обратился к болельщикам и футболистам с просьбой о более толерантном отношении к арбитрам во время предстоящего чемпионата мира в Катаре. На турнире будет работать группа из 129 рефери, которую итальянский функционер назвал «командой номер один». По его словам, не будь судей, чемпионат мира просто-напросто не состоялся бы.

«Я такой же болельщик, как и любой человек, и так же, как и все, расстраиваюсь, когда случается ошибка или когда я попросту не согласен с решением арбитра, потому что болею за определённую команду. Прошу каждого лишь на миг постараться поставить себя на место арбитра: вы находитесь на поле на глазах у 80 тыс. человек, пришедших на стадион, а ещё несколько сотен миллионов смотрят трансляцию по телевизору, а вам надо принимать мгновенные решения, которые могут повлиять на целые страны», — заявил Инфантино.

Он подчеркнул, что полностью уверен в каждом из арбитров, задействованных на этом турнире.

Стартовый матч ЧМ с участием хозяев турнира и сборной Эквадора будет обслуживать итальянский арбитр Даниэле Орсато. На прошлом чемпионате, который проходил в России в 2018 году, итальянец отвечал за официальные видеоповторы, в 2020-м судил финал Лиги чемпионов, а год спустя провёл три матча во время чемпионата Европы.

Итальянские арбитры пользуются высоким уровнем доверия в международной федерации: на их счету два из пяти последних финалов чемпионатов мира. Пьерлуиджи Коллина, ныне возглавляющий судейский комитет ФИФА, работал на решающем матче 2002 года, а Никола Риццоли — в 2014-м.

Бразилия — главный фаворит по версии Goal

Один из крупнейших футбольных сайтов мира Goal опубликовал собственную версию рейтинга претендентов на победу в чемпионате мира. Первую строчку в нём заняла сборная Бразилии, в топ-3 также вошли Аргентина и Германия. Далее расположились Испания, Франция, Англия, Нидерланды, Дания, Бельгия и Хорватия. Португальцы же несколько неожиданно оказались вне первой десятки, хотя в предыдущей версии от 29 сентября располагались на десятом месте.

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Возможно, свою роль в этом сыграли перипетии Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».

В Бразилии же все, от мала до велика, ждут шестого титула от своей сборной. Не остался в стороне и президент страны Луис Инасио Лула да Силва, известный как Лула.

«Спустя 20 лет (после предыдущей победы. — RT), я думаю, Бразилии пора снова стать чемпионом мира. Другие сборные не так хороши. Криштиану Роналду играет не так, как раньше. Так что я очень надеюсь», – написал политик в Twitter.

Особые надежды, как и в предыдущие годы, возлагаются на самого звёздного игрока селесао — Неймара. По мнению защитника ПСЖ Маркиньоса, 30-летний нападающий спокойно относится к повышенному давлению и ожиданиям и максимально серьёзно настроен на борьбу за титул.

«Неймар прибыл в расположение сборной в отличной физической форме. Я знаю, насколько он сосредоточен на турнире, сколько он готовился и как жертвовал повседневной жизнью ради чемпионата», — приводит слова футболиста L'Equipe.

Англичане и единороги

Футболисты сборной Англии после чемпионата мира, проведённого в России, теперь неразрывно связаны с образом единорога. Многие помнят, как в 2018 году игроки в промежутках между играми устраивали в бассейне клубного отеля в Репино гонки на больших надувных игрушках с радужными гривами и хвостами.

Каково же было удивление футболистов с Туманного Альбиона, когда, заселившись в отель в Катаре, они обнаружили на стенах свои фотографии — и в том числе одну из тех картинок с единорогами с изображением Букайо Сака.

«Я расхохотался, когда впервые её увидел, но на самом деле это так мило», — признался футболист.

А его партнёр по команде Джек Грилиш заявил, что в этом году ждёт какую-нибудь другую надувную игрушку. «Надо двигаться дальше», — пошутил полузащитник.

Пока руководство команды не придумало новых забавных развлечений для своих подопечных, игроки познакомились с возможностями, которые открывает страна — хозяйка турнира. Грилиш, например, уже успел прокатиться на верблюде, и этот опыт произвёл на футболиста неизгладимое впечатление.

«Я забрался к нему на спину. Он встал во весь рост, и я оказался так высоко над землёй, что испугался. Я не думал, что он поднимет меня так высоко, потому что вообще не представлял, насколько он большой. А когда он поднялся, оказалось, что он огромный», — со смехом рассказал спортсмен.

Между тем, судя по первым кадрам из стана английской сборной, команда в Катаре определённо будет тратить много времени на всевозможные водные процедуры.

Дискуссии о капитанских повязках

Тема ЛГБТ не сходит со страниц спортивной прессы в преддверии чемпионата мира. Немало времени ей уделил в своём субботнем выступлении и глава ФИФА Джанни Инфантино.

Он в очередной раз заверил всех, что представителям нетрадиционной сексуальной ориентации ничего не угрожает в Катаре и федерация держит руку на пульсе всех связанных с этим вопросом событий. Неожиданно прямо в рамках пресс-конференции итальянского функционера каминг-аут совершил директор по связям с общественностью ФИФА Брайан Суонсон.

«Я могу с уверенностью сказать, что ФИФА заботится о каждом человеке. У нас в организации большое количество геев. Я уважаю мнение каждого, кто находится в этом зале, но я уверен в наших убеждениях», — цитирует Суонсона «Матч ТВ».

При этом среди команд-участниц не утихают дискуссии относительно предложения капитанам выходить на матчи с повязкой One Love в знак протеста против всех видов дискриминации. Не все игроки поддерживают эту акцию, например, француз Уго Льорис. Он уверен, что, приезжая в другую страну, нужно уважать её законы и традиции. А англичанин Гарри Кейн и немец Мануэль Нойер, напротив, настроены бросить вызов ФИФА. За символику, не одобренную организацией, команды могут получить штраф.

Международная федерация в попытке смягчить ситуацию предложила альтернативный вариант. Как пишет L'Equipe, предлагается каждый игровой день посвятить определённой социальной проблеме и разместить на капитанских повязках соответствующие лозунги. В их числе, например, «Футбол объединяет мир», «Спасём планету», «Защитим детей», «Образование для всех» и другие.

Миллионы лайков для великих

Два выдающихся футболиста современности, Криштиану Роналду и Лионель Месси, впервые вместе приняли участие в рекламной кампании. В субботу оба игрока опубликовали в своих соцсетях снимок, на котором играют в шахматы друг с другом. Они снялись для рекламы чемоданов Louis Vuitton. За одним из них они и сидят как за шахматной доской.

«Победа — это состояние ума», — говорится в подписи.

Автор фотосессии — знаменитый американский фотограф Энни Лейбовиц. Всего за час с момента появления посты собрали почти 15 млн лайков на двоих: более 5 млн у Месси и более 9 млн — у Роналду.

Ледовые шоу в катарский зной

Консультант оргкомитета по подготовке ЧМ-2022 Алексей Сорокин рассказал, что на одной из фан-зон в Дохе будет организована ледовая площадка, где выступят российские фигуристы.

«Организовано несколько фан‑зон, в том числе и под названием Hayya, где будет установлен лёд и, мы надеемся, будут выступать и российские фигуристы. Имена назвать я не могу, но в ближайшее время организаторы анонсируют их. Это будут громкие имена», — цитирует Сорокина «Матч ТВ».

По информации СМИ, в Катаре состоятся два ледовых шоу Татьяны Навки — «Лебединое озеро» и «Спящая красавица».

И в той, и в другой постановке задействована литовская фигуристка Маргарита Дробязко, выступавшая в паре с Повиласом Ванагасом. Она рассказала, что все участники очень ждут предстоящих выступлений.

«Здорово, что появилась такая возможность, особенно учитывая международную ситуацию и неприятие русской культуры, спорта. Очень круто! Надеемся, что всё гладко пройдёт и будет много зрителей, в том числе и российских, которые приехали на ЧМ», — заявила фигуристка.

Действующие отечественные спортсмены, которые сейчас выступают на этапах Гран-при, также не остаются в стороне от грандиозного мероприятия. Так, следить за ходом турнира планирует Дмитрий Козловский.

«Конечно, это интересное мероприятие, раз в четыре года проходит. За кого болею? Хочется, чтобы либо Роналду, либо Месси взяли свой чемпионат мира», — приводит слова спортсмена «Чемпионат».

А вот бывший президент РФС Вячеслав Колосков сможет лично понаблюдать как за состязанием лучших футболистов, так и за выступлением отечественных фигуристов — он получил приглашение в Катар как почётный член ФИФА.

«Болеть ни за кого не буду. Надеюсь, буду просто получать удовольствие от игры и от атмосферы. Буду испытывать ностальгию по чемпионату мира в России», — заявил специалист.