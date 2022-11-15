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Родриго считает Неймара лучшим футболистом сборной Бразилии

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Нападающий мадридского «Реала» Родриго Гоис считает, что форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар является лучшим футболистом сборной Бразилии.
Родриго считает Неймара лучшим футболистом сборной Бразилии
  • Gettyimages.ru
  • © Quality Sport Images

«Игру в сборной Бразилии нужно строить не только вокруг Неймара. Хотя мы знаем, что это наш лучший футболист. Мы должны сделать всё, чтобы ему было комфортно на поле. Если Ней сыграет как надо, то принесёт много пользы и поможет нам», — цитирует Родриго Marca.

ЧМ-2022 в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря. В группе G на чемпионате мира команда Бразилии сыграет вместе со Швейцарией, Сербией и Камеруном. 

Групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. 

Ранее нападающий «Зенита» Малком высказался о непопадании в итоговую заявку сборной Бразилии на чемпионат мира в Катаре.

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