Льорис не будет носить повязку в цветах ЛГБТ на ЧМ-2022

Капитан сборной Франции Уго Льорис не будет носить радужную повязку на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Французская федерация футбола (FFF) дважды обращалась в Международную федерацию футбола (ФИФА) с вопросом, разрешено ли капитану носить радужную повязку в поддержку ЛГБТ и других меньшинств, однако не получила ответ и приняла решение не настаивать на том, чтобы футболист надел её, сообщает L’Équipe.

Групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции.

Ранее глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли выступил с заявлением для представителей ЛГБТ среди футбольных фанатов и попросил не провоцировать мусульман на ЧМ-2022.