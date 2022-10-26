ЛГБТ-фанатов призвали не провоцировать мусульман на ЧМ-2022 в Катаре

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли выступил с заявлением для представителей ЛГБТ среди футбольных фанатов и попросил не провоцировать мусульман на ЧМ-2022.

«Я бы сказал футбольным болельщикам — пожалуйста, будьте уважительны к принимающей стране. Катар попытается гарантировать, что люди могут быть самими собой и наслаждаться футболом, и я думаю, что компромисс с обеих сторон поможет сделать этот матч безопасным и захватывающим», — цитирует Клеверли The Independent.

Выбор Катара страной-хозяйкой ЧМ неоднократно критиковался в связи с нарушением прав человека в стране и условиями труда рабочих-мигрантов.

Групповой турнир чемпионата мира — 2022 пройдёт с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы состоятся 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является команда Франции. Сборная России не допущена к участию в турнире.

Ранее бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан призвал прекратить критиковать чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре.