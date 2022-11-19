Роналду и Месси снялись в рекламе чемоданов Louis Vuitton

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и форвард ПСЖ Лионель Месси приняли участие в рекламной кампании Louis Vuitton.

«Победа — это состояние ума», — написано в профиле Louis Vuitton в Instagram*.

Футболисты снялись для рекламы чемоданов бренда. За одним из них они сидят как за шахматной доской.

Роналду известен по выступлениям за испанский «Реал Мадрид», итальянский «Ювентус» и португальский «Спортинг». Португалец пять раз становился обладателем «Золотого мяча».

35-летний Месси известен по выступлениям за испанскую «Барселону». В составе сине-гранатовых он провёл 778 матчей, в которых отличился 672 раза и сделал 303 результативные передачи. Аргентинский футболист семь раз становился обладателем «Золотого мяча».

Ранее Месси высказался на тему возможного завершения карьеры.

* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.