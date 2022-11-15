Месси: люблю футбол, но не думаю, что буду играть ещё долгое время
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«Я люблю футбол и наслаждаюсь им. Единственное, что я делал всю свою жизнь — играл в футбол, поэтому уверен, что то, чем я буду заниматься дальше, будет связано с футболом, хотя и не знаю, что конкретно это будет. Не думаю, что буду играть ещё долгое время», — цитирует Месси Mundo Deportivo.
В нынешнем сезоне футболист принял участие в 19 матчах, забил 12 мячей и отдал 14 результативных передач.
35-летний нападающий известен по выступлениям за испанскую «Барселону». В составе сине-гранатовых он провёл 778 матчей, в которых отличился 672 раза и сделал 303 результативные передачи.
Аргентинский футболист семь раз становился обладателем «Золотого мяча».
Ранее Месси назвал фаворитов чемпионата мира 2022 года в Катаре.