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Месси: люблю футбол, но не думаю, что буду играть ещё долгое время

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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси высказался на тему возможного завершения карьеры.
Месси: люблю футбол, но не думаю, что буду играть ещё долгое время
  • Gettyimages.ru
  • © Antonio Borga/Eurasia Sport Images

«Я люблю футбол и наслаждаюсь им. Единственное, что я делал всю свою жизнь — играл в футбол, поэтому уверен, что то, чем я буду заниматься дальше, будет связано с футболом, хотя и не знаю, что конкретно это будет. Не думаю, что буду играть ещё долгое время», — цитирует Месси Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне футболист принял участие в 19 матчах, забил 12 мячей и отдал 14 результативных передач.

35-летний нападающий известен по выступлениям за испанскую «Барселону». В составе сине-гранатовых он провёл 778 матчей, в которых отличился 672 раза и сделал 303 результативные передачи.

Аргентинский футболист семь раз становился обладателем «Золотого мяча».

Ранее Месси назвал фаворитов чемпионата мира 2022 года в Катаре.

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