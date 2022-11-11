Просьба Инфантино, россиянин в сборной Камеруна и травма Мане: что обсуждают за полторы недели до старта ЧМ в Катаре

Президент ФИФА Джанни Инфантино попросил не политизировать предстоящий чемпионат мира, а сосредоточиться на футболе. Между тем в России предлагают фанатам поддержать на турнире сборную Сербии, а в Сенегале требуют отложить чемпионат из-за травмы форварда Садио Мане. Что обсуждают за полторы недели до старта главного футбольного форума четырёхлетия — в материале RT.

Просьба Инфантино

До старта чемпионата мира по футболу в Катаре осталось 10 дней, и вокруг него кипят нешуточные страсти. Очень много внимания уделяется вопросам поведения болельщиков в стране, известной строгими моральными обычаями и законами. В частности, фанатов волнуют возможные ущемления прав представителей ЛГБТ-сообщества.

В связи с этим волну негодования вызвала фраза амбассадора турнира и бывшего игрока сборной Катара Халида Салмана. В интервью немецкому телеканалу ZDF он заявил, что фанаты, приезжая в Катар, должны принимать правила страны-хозяйки, и назвал демонстрацию нетрадиционной сексуальной ориентации грехом.

«Я не истый мусульманин, но (вы спрашиваете), почему это харам? Потому что это повреждение ума», — заявил экс-футболист.

Ряд капитанов команд-участниц, в том числе англичанин Гарри Кейн, планируют во время турнира надевать повязки с изображением радужного сердца в поддержку меньшинств, которые, по утверждениям правозащитных групп, подвергаются дискриминации в соответствии с катарскими законами.

Английская футболистка Лотте Вуббен-Мой заявила в свою очередь, что игроки должны использовать любые возможности, чтобы выразить свою позицию.

«Я считаю, что спорт даёт огромные возможности для перемен, и любым доступным образом они могут использовать данную возможность, чтобы добиться изменений. Мне кажется, это важно», — цитирует спортсменку Eurosport.

При этом ФИФА выступает резко против любых попыток использования мундиаля для каких-либо демонстраций. Президент организации Джанни Инфантино даже направил письмо всем 32 командам с соответствующим призывом.

«Мы знаем, что футбол существует не в вакууме. Мы в равной степени понимаем, что в мире множество вызовов и трудностей политического характера. Но давайте не будем втягивать футбол в каждый идеологический или политический спор», — говорится в послании.

Он подчеркнул, что в ФИФА стараются уважать все убеждения и мнения, не пытаясь преподавать уроки морали по всей планете.

«Одна из сильных сторон нашего мира — это само его разнообразие. Ни один народ, ни одна культура или нация не может быть лучше, чем какая-либо другая. Этот принцип лежит в основе взаимоуважения и отсутствия дискриминации. И это также одна из базовых ценностей футбола. Так что давайте, пожалуйста, помнить об этом, и пусть на первое место выйдет футбол», — подчеркнул Инфантино.

В свою очередь генеральный секретарь организации Фатма Самура заверила, что в Катаре будут рады любым гостям, независимо от их «расы, религии, социальной и сексуальной ориентации».

«Люди могут считать катарское общество консервативным, как в моей родной стране — Сенегале. Но позвольте мне сказать одну вещь: катарцы — самые гостеприимные люди, которых только можно найти на земле... Когда вы будете гулять по набережной Корниш, то увидите то, чего никогда раньше не видели. Вы увидите волшебство, свет, улыбки. После двух лет пандемии коронавируса и многих проблем в современном мире этот чемпионат мира предлагает уникальную возможность объединить всех нас», — заявила Самура.

Мяч с ЧМ в России

Между тем, сколько бы ни говорили чиновники о равенстве стран, в международных спортивных структурах продолжается политика отмены в отношении России. Один из последних абсурдных примеров — подборка мячей недавних чемпионатов мира, доступных в симуляторе FIFA23, где проигнорирован турнир 2018 года. Картинка была опубликована в официальных аккаунтах разработчика спортивных видеоигр EA Sports и производителя спортивной экипировки аdidas.

Этот поступок возмутил множество пользователей социальных сетей и футбольных экспертов в России. Так, по мнению Евгения Ловчева, таким образом организации лишь продемонстрировали собственную неадекватность.

«Это дурдом вообще! Нас воспитывали, что спорт вне политики, а их, видимо, что спорт — главная политика. Это, с одной стороны, смешно, но горько, что мир изменился. Чего уже говорить об этом мячике. Ну идиотизм, стыдно за них всех на самом деле! Ведь (Джанни) Инфантино с нашей поддержкой становился президентом ФИФА, а потом говорил, что Россия провела лучший чемпионат мира», — цитирует специалиста «Матч ТВ».

Пресс‑служба сборной России отреагировала на пост в Twitter, выложив похожую картинку, на которой мяч ЧМ-2018 присутствует.

«Исправлено», — лаконично подписана публикация.

За кого болеть россиянам

Российские фанаты, безусловно, расстроены тем, что отечественная команда оказалась за бортом крупнейшего футбольного турнира, однако лишать себя удовольствия от просмотра всё-таки не стоит, тем более что на мундиале будет за кого болеть. Так, представительство Россотрудничества — Российский центр науки и культуры (РЦНК) «Русский дом в Белграде» — призвало поддержать на ЧМ сборную Сербии.

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«Совсем скоро стартует чемпионат мира по футболу. Сборная России не сыграет в Катаре в силу известных причин, но на турнире выступит сборная страны, где огромное большинство народа традиционно поддерживает нашу страну даже в самые непростые времена. «Русский Дом в Белграде» уверен, что миллионы российских болельщиков знают, за кого болеть на предстоящем мундиале. Одни цвета! Одна вера! Болеем за наших! Болеем за сербов!» — говорится в сообщении организации, опубликованном в соцсетях на русском и сербском языках.

Кроме того, в Катар отправится и как минимум один игрок с российским паспортом — полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа. Футболист, хотя и родился в Африке, детство провёл в России, так как его отец работал в посольстве. Гаэль воспитывался в школе «Локомотива», играл за молодёжку ЦСКА, а в РПЛ — за «Анжи». Нынешний сезон он проводит в немецком «Ганновере». Ондуа прекрасно говорит по-русски и ведёт Telegram-канал под названием «Зелёный лев».

Получив сообщение о включении в финальную заявку Камеруна на мундиаль, Гаэль опубликовал эмоциональный пост. Он признался, что прыгает от счастья, как ребёнок.

«Чемпионат мира — моя мечта. То, куда я стремился долгие годы. Это большая честь и большая ответственность. В том числе перед вами, дорогие болельщики. Вы меня всегда поддерживали. Писали приятные слова. И верили в меня. Большое вам спасибо ещё раз! Вызов в сборную я ждал так сильно, что все мои мысли были только о нём. Даже отрастил непривычную для себя бороду — настолько было не до этого. Ура! Мечты сбываются», — написал футболист.

Кроме того, спортсмен заявил, что в Катаре будет представлять не только Камерун, но и Россию.

«Я всегда говорю открыто: Россия — мой дом, у меня есть российский документ. И это тоже хорошо, что могу представлять российский народ на таком большом турнире», — приводит слова Ондуа «РБ Спорт».

Страсти по Мане

А вот болельщики сборной Сенегала оказались не готовы смириться с тем, что мундиаль пройдёт без лидера их команды Садио Мане. Форвард «Баварии» получил травму малоберцовой кости правой ноги в матче чемпионата Германии с «Вердером». Степень серьёзности травмы пока неизвестна, но предполагается, что выступить в Катаре он не сможет. Узнав об этом, сенегальские фанаты создали петицию на популярной платформе гражданских инициатив с требованием перенести ЧМ-2022.

«Лучший игрок Африки Садио Мане получил травму, поэтому мы должны отложить чемпионат мира ради него!» — говорится в заявлении авторов на Change.org.

Готовы в Сенегале прибегнуть и к не менее экстравагантным мерам, чтобы вернуть звёздного игрока в строй как можно скорее. По признанию генерального секретаря ФИФА Фатмы Самуры, ради этого в команде готовы обратиться к услугам местных шаманов. Она затруднилась оценить эффективность такого рода лечения, но подчеркнула, что всем поклонникам сборной остаётся надеяться на чудо.

Впрочем, по слухам, Мане так или иначе будет включён в окончательную заявку сборной — вероятно, в надежде на скорое восстановление.