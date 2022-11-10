AFP: Мане будет включён в заявку сборной Сенегала на ЧМ-2022, несмотря на травму
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По информации AFP, игрок войдёт в заявку, несмотря на травму. Отмечается, что состав команды будет объявлен 11 ноября.
ЧМ-2022 в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Сенегала сыграет в группе А с командами Катара, Эквадора и Нидерландов.
Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.
Ранее сообщалось, что болельщики создали петицию с требованием перенести проведение ЧМ-2022 ради Мане.