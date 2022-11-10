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AFP: Мане будет включён в заявку сборной Сенегала на ЧМ-2022, несмотря на травму

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Нападающий «Баварии» Садио Мане в составе сборной Сенегала может отправиться на чемпионат мира 2022 года в Катаре.
AFP: Мане будет включён в заявку сборной Сенегала на ЧМ-2022, несмотря на травму
  • Gettyimages.ru

По информации AFP, игрок войдёт в заявку, несмотря на травму. Отмечается, что состав команды будет объявлен 11 ноября.

ЧМ-2022 в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Сенегала сыграет в группе А с командами Катара, Эквадора и Нидерландов.

Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее сообщалось, что болельщики создали петицию с требованием перенести проведение ЧМ-2022 ради Мане.

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