Роналду попал в итоговую заявку сборной Португалии на ЧМ-2022

Сборная Португалии назвала состав на предстоящий чемпионат мира — 2022 в Катаре.

Тренерский штаб национальной команды Португалии огласил заявку на чемпионат мира. В список попали 26 футболистов.

Вратари: Диогу Кошта («Порту»), Руй Патрисиу («Рома»), Хосе Са («Вулверхэмптон»).

Защитники: Жоау Канселу, Рубен Диаш (оба — «Манчестер Сити»), Диогу Дало («Манчестер Юнайтед»), Данилу Перейра, Нуну Мендеш (оба — ПСЖ), Антониу Силва («Бенфика»), Пепе («Порту»), Рафаэл Геррейру («Боруссия» Дортмунд).

Полузащитники: Рубен Невеш, Матеус Нунес (оба — «Вулверхэмптон»), Жоау Пальинья («Фулхэм»), Вильям Карвалью («Бетис»), Жоау Мариу («Бенфика»), Витинья (ПСЖ), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Отавио Монтейро («Порту»).

Нападающие: Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»), Гонсалу Рамос («Бенфика»), Андре Силва («РБ Лейпциг»), Рикарду Орта («Брага»), Жоау Феликс («Атлетико»), Рафаэл Леау («Милан»).

Главный тренер сборной Португалии — Фернанду Сантуш.

Напомним, что предстоящий чемпионат мира станет пятым в карьере Роналду.

Групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее сборная Германии объявила состав на ЧМ-2022.