Александр Мостовой назвал фаворитов ЧМ-2022
- РИА Новости
«Если стандартно говорить, то это Бразилия, как обычно, Франция, Испания, Германия. Эти команды всегда будут в числе фаворитов», — цитирует Мостового «ВсёПроСпорт».
Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.
Ранее в МИД Катара эмоционально высказались о призывах бойкотировать ЧМ-2022.