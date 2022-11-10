Гришин: включение Ондуа в заявку сборной Камеруна на ЧМ-2022 стало неожиданностью

Бывший полузащитник московского ЦСКА Александр Гришин отреагировал на попадание полузащитника «Ганновера» Гаэля Ондуа в итоговую заявку сборной Камеруна на чемпионат мира — 2022 в Катаре.

«На самом деле, для меня включение Гаэля в окончательную заявку сборной Камеруна на чемпионат мира стало неожиданностью. После ЦСКА он пропал, по большому счёту не выступал за какие-то суперклубы. Когда увидел заявку сборной Камеруна и увидел там Ондуа, порадовался», — цитирует Гришина «Чемпионат».

10 ноября стало известно, что 26-летний игрок вошёл в состав сборной Камеруна на чемпионат мира 2022 года.

Ондуа родился в Камеруне, но с девяти лет жил в Москве. В России он выступал за ЦСКА и «Анжи».

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в двух матчах за «Ганновер» во второй Бундеслиге и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции.

Ранее Ондуа, который имеет гражданство России, заявил, что будет представлять на чемпионате мира 2022 года российский народ.