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Игрок сборной Сенегала Ондуа заявил, что будет представлять на ЧМ-2022 российский народ

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Полузащитник «Ганновера» и сборной Камеруна Гаэль Ондуа, который имеет гражданство России, заявил, что будет представлять на чемпионате мира 2022 года российский народ.
Игрок сборной Сенегала Ондуа заявил, что будет представлять на ЧМ-2022 российский народ
  • Gettyimages.ru

«В первую очередь я буду представлять команду Камеруна. Но я всегда говорил, что Россия — мой дом, у меня есть российский паспорт. И это тоже хорошо, что могу представлять российский народ на чемпионате мира», — приводит слова Ондуа «РБ Спорт».

10 ноября стало известно, что 26-летний игрок вошёл в состав сборной Камеруна на чемпионат мира 2022 года.

Ондуа родился в Камеруне, но с девяти лет жил в Москве. В России он выступал за ЦСКА и «Анжи».

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в двух матчах за «Ганновер» во второй Бундеслиге и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

ЧМ-2022 в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Камеруна на групповом этапе встретится с командами Бразилии, Сербии и Швейцарии.

Ранее Ондуа заявлял, что мечтает выступать за сборную России.

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